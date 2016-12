22 aprile 2011: un giorno per riflettere e fare qualcosa per il nostro Pianeta La Giornata della Terra in programma tra qualche giorno è il momento per fare qualcosa per il nostro Pianeta, magari conoscendo meglio l'ambiente o anche solo capendo come e cosa si può fare per proteggerlo.

Non importa cercare di fare "grandi" cose: può bastare leggere semplicemente qualcosa su temi come l'inquinamento, le specie in via d'estinzione, il riciclo, i cambiamenti climatici.

Noi di Impronta Ecologica non smetteremo mai di dare i nostri consigli grazie ai quali puoi aiutare anche tu il nostro Pianeta tutelando il territorio dove tu vivi. Ad esempio:

- prediligi i prodotti che hanno poco packaging: in fin dei conti acquisti il contenitore o il contenuto?

- Scegli i prodotti del territorio: ridurrai i trasporti (e il conseguente inquinamento) e aiuterai le aziende locali.

- Se puoi riutilizza sempre quello che non usi più, come i giocattoli dei tuoi bambini: se li butti non serviranno più a nessuno, ma se li doni ad altri bimbi meno fortunati sicuramente li farai felici. E la stessa cosa la puoi fare coi tuoi vecchi vestiti o le tue vecchie scarpe...

- Per la tua spesa utilizza dei sacchetti di stoffa: così non inquini e risparmi su buste e sacchetti.

