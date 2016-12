2012 anno record per le emissioni di gas serra Le emissioni di gas ad effetto serra non si arrestano, anzi: in 22 anni, ovvero dal 1990 all'anno scorso, a livello mondiale sono aumentate del 32%, con la punta massima registrata tra il 2011 e il 2012 anni in cui il tasso medio di crescita delle emissioni è stato più alto di sempre.

A diffondere questi dati l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) che fa capo alle Nazioni Unite che li ha diramati nell'ultimo bollettino sulle emissioni di gas a effetto serra.

Dall'inizio dell'era industriale, nel 1750, ad oggi la concentrazione media di CO2 nell'atmosfera, derivante principalmente alle emissioni legate ai combustibili fossili, è aumentata del 41%, quella del metano del 160% e quella del protossido di azoto del 20%.

"Le osservazioni della vasta rete di Global Atmosphere Watch dell'OMM - ha commentato Michel Jarraud, Segretario Generale dell'Organizzazione - dimostrano ancora una volta che i gas di origine antropica che intrappolano il calore hanno turbato l'equilibrio naturale dell'atmosfera terrestre e contribuiscono notevolmente al cambiamento clima".

L'OMM precisa poi che i processi che si verificano nell'atmosfera sono solo un aspetto del cambiamenti in corso: circa la metà delle emissioni di CO2 rilasciate dalle attività umane rimane nell'atmosfera, il resto viene assorbito dalla biosfera e gli oceani e quindi rimane per così dire nascosto.



Galleria fotografica Argomenti: gas serra, emissioni gas serra, surriscaldamento globale, dati Organizzazione Meteorologica Mondiale