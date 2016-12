20/22 novembre, torna la Festa dell'Albero di Legambiente Dal 20 al 22 novembre prossimi torna la Festa dell'Albero, la campagna di sensibilizzazione organizzata da Legambiente che quest'anno è dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici.

"L'albero è un prezioso alleato nella lotta ai cambiamenti climatici, proteggerlo significa anche difendere il territorio e le specie che lo abitano", afferma Rossella Muroni, direttrice nazionale di Legambiente.

In programma ci sono in tutta Italia ben 400 iniziative, dalla piantumazione di piante alla riqualificazione di aree verdi urbane, con il coinvolgimento di oltre 40.000 studenti e quasi 10.000 nuovi alberi che saranno messi a dimora.

Tra gli appuntamenti, segnaliamo in Lombardia l'omaggio a Lorenzo Corioni, il giovane volontario del servizio civile nazionale presso Legambiente Brescia morto la scorsa estate.

A Desio, in provincia di Monza, i volontari di Legambiente con associazioni locali, protezione civile, ragazzi delle scuole e Carlsberg Italia, daranno vita ad un bosco urbano piantumando più di mille alberi.

A Dolo, in provincia di Mestre, che è stata teatro lo scorso 8 luglio di un violento tornado, il Circolo Legambiente Riviera del Brenta pianterà in città nuovi alberi in sostituzione di quelli danneggiati.

La Festa de arriverà anche a Roma dove il Circolo Legambiente Monteverde e l'Associazione Orti Urbani Valle dei Casali sabato 21 novembre, presso gli Orti Urbani della Valle dei Casali, piantumeranno un albero per ricordare le vittime dei recenti attentati terroristici di Parigi.

Sempre nella capitale, il Circolo Legambiente di Monte San Biagio collaborerà con il neonato Comitato Cittadino Pisco Montano per il rimboschimento dei "Giardini di Levante", attraverso la piantumazione di due piante di ulivi e di due piante di oleandri messi gentilmente a disposizione dal Vivaio Arredo Verde Di Cervelloni Marco di Terracina, nelle due zone ormai prive di alberi dopo il taglio delle palme esotiche colpite da punteruolo rosso.

A Policoro, in provincia di Matera, la Festa dell'Albero coinvolgerà le scuole della città nella piantumazione di piante nel parco di Via Lazio, accompagnati da poesie e canti.

"Salviamo Pratopiano" è l'iniziativa presso l'omonimo bosco secolare; ad Ogliara, quartiere collinare di Salerno, messa a dimora alcune piante; a Cassano delle Murge sarà organizzato un dibattito dal titolo "Quando gli alberi diventano monumento" mentre domenica verrà ripulita e riqualificata l'aiuola comunale in via Martiri della Repubblica.

Infine segnaliamo anche il nuovo concorso fotografico Albero ti voglio bene rivolto alle scuole aderenti alla campagna.

Il tema del concorso è un simbolico gesto d'affetto verso gli alberi.

Le immagini possono essere scattate con qualsiasi dispositivo digitale e vanno inviate in formato .jpg all'indirizzo mail festa.albero@legambiente.it entro il 15 dicembre 2015 unitamente alla scheda di adesione e alla liberatoria.

Una giuria di esperti sceglierà poi le tre foto più significative, che saranno poi pubblicate sul sito di Legambiente Scuola e Formazione.



Galleria fotografica Argomenti: festa albero 2015, legambiente, lotta cambiamenti climatici