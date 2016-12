È il calabrone l'esperto più competente in energia solare Secondo un team di scienziati dell'Università di Tel Aviv il più competente esperto in energia solare è il comune calabrone.

Come gli esperimenti hanno rivelato, infatti, questo insetto, grazie alla particolare scocca esterna del suo addome simile a minuscole celle fotovoltaiche, utilizza l'energia del sole per produrre energia in modo molto simile a come fanno le piante.

Non solo: un altro studio ha anche permesso di scoprire che la capacità di produrre energia è direttamente proporzionale all'intensità del sole.

Certo potranno sembrare studi stravaganti, ma così non è perché queste ricerche aprono ora molte nuove strade nel campo dell'energia fotovoltaica, tanto che gli scienziati stanno cercando di riprodurre in laboratorio il corpo del calabrone.

Peccato solo che, almeno per il momento, i risultati siano ancora minimi.



Galleria fotografica Argomenti: ecologia, ambiente, sostenibilità, energie rinnovabili, risparmio energetico, edilizia sostenibile, fotovoltaico, biomasse, impronta ecologica